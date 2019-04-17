Питтсбург, США, 17 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей

В первом периоде хоккеисты «Питтсбурга» открыли счёт, отличился нападающий Джейк Гюнцель. «Айлендерс» сравняли счёт и вышли вперёд благодаря голам Джордана Эберле и Брока Нельсона.

В третьем периоде форвард «Айлендерс» Джош Бейли установил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Айлендерс» вышли в полуфинал Восточной конференции, победив в серии со счётом 4:0.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:1).

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