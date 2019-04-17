Детская хоккейная команда из свободного порта Ванино – чемпион России
Хабаровск, 17 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. На главной площади свободного порта Ванино в Хабаровском крае вечером 14 апреля творилось нечто невообразимое — огромное количество людей с цветами и воздушными шарами пришли на площадь, чтобы встретить своих героев. И неважно, что герои совсем юные, 2008—2009 годов рождения. Хоккеисты детской команды ванинского спортивного клуба «Трансбункер» завоевали в Сочи на финальных Всероссийских соревнованиях Клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова Кубок России. В Ванино, на родине легендарного советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова, победу ребят назвали праздником для всех, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Первое место в соревнованиях заняла команда из Ванино ХК «Трансбункер». На втором месте «Арена-Мастер» (Сахалин, г. Южно-Сахалинск), на третьем — «Орлы» (г. Ейск, Краснодарский край).
Нападающий хоккейного клуба «Трансбункер» Александр Виноградов был признан лучшим игроком финальных соревнований.
Поздравить юных хоккеистов с триумфальной победой пришли президент Всероссийского клуба юных хоккеистов им. А. В. Тарасова Алексей Тарасов, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, легендарный вратарь сборной Советского Союза Владислав Третьяк, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, олимпийский чемпион Михаил Васильев, представители Минспорта России, руководства Краснодарского края.
В Ванино за чемпионатом следили все — дома у мониторов компьютеров, в кафе, на предприятиях в обеденный перерыв.
Когда были объявлены победители, люди звонили друг другу, выходили на улицу, поздравляли друг друга так, будто это их дети одержали победу и стали чемпионами России.
«Конечно, это наши дети! Наши! И я не могу передать, как мы все гордимся их победой. Мы всё сделаем для того, чтобы эта победа была не единственной, чтобы как можно больше ребят приходили в спорт и добивались успеха. Мы все болели за них! И будем болеть всегда — за наших!» — поделился впечатлением заместитель генерального директора АО «Дальтрансуголь» Вячеслав Степанюк.
В Ванино, посёлке в Хабаровском крае, сегодня созданы такие условия для занятий хоккеем, какими не каждый крупный город может похвастаться.
Ледовая арена в Ванино — роскошный спортивный комплекс, с искусственным льдом, что позволяет заниматься круглый год. Для ребят созданы все условия — лучший лёд, лучшие тренеры, приглашенные из других регионов, и свои, местные.
Хоккейный клуб «Трансбункер» в Ванино — полностью частный проект. Он создан группой компаний «Трансбункер» по инициативе и при поддержке ведущих акционеров компании Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. Генеральным спонсором клуба с 2016 года является другая крупная компания, работающая в Ванино, — АО «Дальтрансуголь» СУЭК. В числе спонсоров и «Фонд ТИмченко».
Хоккей для Ванино — не просто игра. Это — история и гордость. Когда-то здесь впервые встал на коньки и начал играть в хоккей на простой дворовой «коробке» легенда советского хоккея Геннадий Цыганков — двукратный олимпийский чемпион.
Кубок чемпионов России — не первая победа юных хоккеистов из Ванино. В активе клуба — оглушительный успех на Международных «Играх Азии» в Шанхае, КНР.
Тогда на соревнования приехали участники 2004—2005 и 2007—2008 годов рождения. А команда ванинских хоккеистов на тот момент состояла из ребят 2009 года рождения.
По словам директора АНО ДО СК «Трансбункер» Андрея Завгороднего, организаторы соревнований в Шанхае поначалу даже не хотели их брать:
«Нам говорили: «Вы что, нельзя, это очень маленькие дети, их все побьют!»
Однако «избиения младенцев» в Шанхае не случилось. Побеждать под изумленные возгласы зрителей на многотысячном стадионе ванинские хоккеисты начали уже с первого турнира, где их соперниками стали тайваньские «Акулы Тайбея». Знаменитая «Звезда Пекина» проиграла малышам из Ванино со счетом 18:0. А в финале команда «Трансбукер» обыграла чемпионов Китая «Шанхайских воинов» со счетом 4:2.
«Нашим нельзя проиграть. У нас в холле ледовой арены установлена мемориальная доска нашему легендарному земляку Геннадию Цыганкову. Проводятся турниры в его честь. Ребята очень этим гордятся, стараются, у них очень хороший есть ориентир в жизни», — считает Андрей Завгородний.
Уникальный хоккейный клуб — не единственный проект Группы компаний «Трансбункер» в Ванино. Создан для детей и работает не менее роскошный яхт-клуб, а также футбольный клуб. Во всех спортивных клубах, созданных компанией, дети занимаются либо совершенно бесплатно, либо за минимальный взнос, посильный для семей с любым доходом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии в 2017 году назвал развитие массового детского спорта приоритетом государства.