Хабаровск, 17 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. На главной площади свободного порта Ванино в Хабаровском крае вечером 14 апреля творилось нечто невообразимое — огромное количество людей с цветами и воздушными шарами пришли на площадь, чтобы встретить своих героев. И неважно, что герои совсем юные, 2008—2009 годов рождения. Хоккеисты детской команды ванинского спортивного клуба «Трансбункер» завоевали в Сочи на финальных Всероссийских соревнованиях Клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова Кубок России. В Ванино, на родине легендарного советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова, победу ребят назвали праздником для всех, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт ХК Трансбункер Ледовый дворец «Трансбункер» в СПВ Ванино

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Первое место в соревнованиях заняла команда из Ванино ХК «Трансбункер». На втором месте «Арена-Мастер» (Сахалин, г. Южно-Сахалинск), на третьем — «Орлы» (г. Ейск, Краснодарский край).

Нападающий хоккейного клуба «Трансбункер» Александр Виноградов был признан лучшим игроком финальных соревнований.

Поздравить юных хоккеистов с триумфальной победой пришли президент Всероссийского клуба юных хоккеистов им. А. В. Тарасова Алексей Тарасов, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, легендарный вратарь сборной Советского Союза Владислав Третьяк, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, олимпийский чемпион Михаил Васильев, представители Минспорта России, руководства Краснодарского края.

Сайт Клуба «Золотая шайба» Поздравить ребят пришли легенды российского хоккея

В Ванино за чемпионатом следили все — дома у мониторов компьютеров, в кафе, на предприятиях в обеденный перерыв.

Когда были объявлены победители, люди звонили друг другу, выходили на улицу, поздравляли друг друга так, будто это их дети одержали победу и стали чемпионами России.

«Конечно, это наши дети! Наши! И я не могу передать, как мы все гордимся их победой. Мы всё сделаем для того, чтобы эта победа была не единственной, чтобы как можно больше ребят приходили в спорт и добивались успеха. Мы все болели за них! И будем болеть всегда — за наших!» — поделился впечатлением заместитель генерального директора АО «Дальтрансуголь» Вячеслав Степанюк.

Пресс-служба администрации Ванинского района В Ванино чемпионов встречали как героев

В Ванино, посёлке в Хабаровском крае, сегодня созданы такие условия для занятий хоккеем, какими не каждый крупный город может похвастаться.

Ледовая арена в Ванино — роскошный спортивный комплекс, с искусственным льдом, что позволяет заниматься круглый год. Для ребят созданы все условия — лучший лёд, лучшие тренеры, приглашенные из других регионов, и свои, местные.

Хоккейный клуб «Трансбункер» в Ванино — полностью частный проект. Он создан группой компаний «Трансбункер» по инициативе и при поддержке ведущих акционеров компании Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. Генеральным спонсором клуба с 2016 года является другая крупная компания, работающая в Ванино, — АО «Дальтрансуголь» СУЭК. В числе спонсоров и «Фонд ТИмченко».

Сайт Клуба «Золотая шайба» Команда «Трансбункер» — чемпион России

Хоккей для Ванино — не просто игра. Это — история и гордость. Когда-то здесь впервые встал на коньки и начал играть в хоккей на простой дворовой «коробке» легенда советского хоккея Геннадий Цыганков — двукратный олимпийский чемпион.

Кубок чемпионов России — не первая победа юных хоккеистов из Ванино. В активе клуба — оглушительный успех на Международных «Играх Азии» в Шанхае, КНР.

Тогда на соревнования приехали участники 2004—2005 и 2007—2008 годов рождения. А команда ванинских хоккеистов на тот момент состояла из ребят 2009 года рождения.

По словам директора АНО ДО СК «Трансбункер» Андрея Завгороднего, организаторы соревнований в Шанхае поначалу даже не хотели их брать:

«Нам говорили: «Вы что, нельзя, это очень маленькие дети, их все побьют!»

Однако «избиения младенцев» в Шанхае не случилось. Побеждать под изумленные возгласы зрителей на многотысячном стадионе ванинские хоккеисты начали уже с первого турнира, где их соперниками стали тайваньские «Акулы Тайбея». Знаменитая «Звезда Пекина» проиграла малышам из Ванино со счетом 18:0. А в финале команда «Трансбукер» обыграла чемпионов Китая «Шанхайских воинов» со счетом 4:2.

«Нашим нельзя проиграть. У нас в холле ледовой арены установлена мемориальная доска нашему легендарному земляку Геннадию Цыганкову. Проводятся турниры в его честь. Ребята очень этим гордятся, стараются, у них очень хороший есть ориентир в жизни», — считает Андрей Завгородний.

Уникальный хоккейный клуб — не единственный проект Группы компаний «Трансбункер» в Ванино. Создан для детей и работает не менее роскошный яхт-клуб, а также футбольный клуб. Во всех спортивных клубах, созданных компанией, дети занимаются либо совершенно бесплатно, либо за минимальный взнос, посильный для семей с любым доходом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии в 2017 году назвал развитие массового детского спорта приоритетом государства.