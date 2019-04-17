Вашингтон, 17 апреля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Отмечается, что специалисты обнаружили в отложениях возрастом около 252 млн лет следы ртути, которые оказались в атмосфере в результате сгорания запасов угля. После этого ртуть вместе с дождевой водой попала в Мировой океан, а затем — в морские отложения по всему миру.

Ученые выяснили, что извержения вулканов, длившиеся сотни тысяч лет, происходили на территории так называемых Сибирских траппов — современной Сибири. За это время в земную атмосферу было выброшено порядка трех миллионов кубических километров пепла, из-за чего средняя температура воздуха на планете выросла на 10 градусов, а также повысилась кислотность морей.

Читайте также: Ученые рассказали об опасности глобального потепления для животных

В результате таких преобразований исчезло около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% насекомых, говорится в исследовании.

Напомним, ранее ученые выяснили, что при повышении температуры воздуха на 1,5 градуса на Земле численность видов растений сократится на 8%, насекомых — на 6%, а позвоночных — на 4%. Повышение же температуры на два градуса грозит исчезновением 50% биологического разнообразия планеты.

Кроме того, в результате глобального потепления может произойти падение уровня кислорода в морской воде, что приведёт к массовому вымиранию морских животных.

Читайте также: Учёные нашли новую опасность в глобальном потеплении