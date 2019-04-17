Вашингтон, 17 апреля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ сообщила журналистам.

Флаг США

По словам омбудсмена, жена и дочь Ярошенко побывали у него и потом «рассказали о ситуации». Жена уже написала обращение о переводе Ярошенко в другое место отбывания наказания.

«Мы с коллегами разобрались, в чем причина, и я об этом буду писать в соответствующие американские ведомства», — заявила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в Данбери, где сейчас находится Ярошенко, ему не могут оказать необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что Минюст РФ потребует у Вашингтона возвращения Ярошенко в Россию для отбывания срока. Соответствующее заявление планировалось отправить после 20 апреля.

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