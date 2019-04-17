Страсбург, Франция, 17 апреля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента 2019 года за свободу журналистики, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

На церемонии вручения награду Ассанжа приняла лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган в качестве его представителя. Церемония награждения проходила в Страсбурге. Отмечается, что на премию Ассанжа выдвинула фракция ЕП европейских левых партий.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан британской полицией в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Ранее эквадорские власти отказали Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища.