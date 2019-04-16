Москва, 17 апреля, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы, пишет 17 апреля газета «Коммерсантъ».

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

По данным источников в российских госструктурах, спикером может стать Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки. Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Соответствующие планы будут обсуждаться на предстоящей встрече Матвиенко с президентом страны Владимиром Путиным. Упоминается о планах внести изменения в работу ПФР.

Приводится комментарий Евгения Гонтмахера, члена комитета гражданских инициатив, по поводу возможного перехода Матвиенко в ПФР:

«Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб».