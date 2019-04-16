Алжир, 17 апреля, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Главой Конституционного совета Алжира вместо ушедшего в отставку Тайеба Белайза назначен Камаль Фениш, сообщает портал TSA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Ранее Фениш занимал должность одного из членов алжирского Конституционного совета, который является высшим судебным органом страны. Он следит за исполнением конституции и осуществляет контроль над ходом выборов и референдумов в Алжире.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава Конституционного совета Алжира Тайеб Белайз ушел в отставку под давлением массовых протестов в стране. Протесты начались против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на очередной срок, однако после его отставки протесты не прекратились. Теперь протестующие требуют отставки всех соратников Бутефлики.