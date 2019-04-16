Вашингтон, 16 апреля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не готовы исключить Судан из числа государств-спонсоров терроризма после свержения многолетнего главы государства Омара аль-Башира, 16 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Как сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, данное решение невозможно, пока у власти в африканской стране остаются военные.

«Мы будем готовы исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, если в руководстве и политике страны произойдут существенные изменения», — заявил представитель госдепа.

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