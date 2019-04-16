Анкара, 16 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Пожар, случившийся в соборе Парижской Богоматери стал горем и для турецкого народа, заявил 16 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём микроблоге в Twitter.

Собор Парижской Богоматери

Турецкий президент написал сообщение на французском языке, в котором пожелал французскому народу справиться с этим несчастьем.

«Страшный пожар, повредивший собор Парижской Богоматери, являющийся символом Парижа и наследием всего человечества, глубоко огорчил и нас. От своего имени и от имени турецкого народа я желаю французскому народу справиться с этой бедой», — написал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и большая часть кровли.