Москва, 16 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Законопроект, распространяющий реновацию на всю Россию, внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Инициатива, как указали авторы, предлагает механизм реализации реновации, приемлемый для всех субъектов Российской Федерации. При этом законопроект совместим и не ставит законодательных ограничений для реализации реновации в Москве.

Вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации.

В законопроекте подробно прописаны возможности финансирования реновации за счет средств иных, помимо бюджета, источников, в то время как концепция реновации в Москве исходит из финансирования реновации за счет бюджета, что и делает эту концепцию неприемлемой для всех остальных субъектов РФ.

Парламентарии предлагают реализацию инвестиционного проекта реновации на началах государственно-частного партнерства между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (уполномоченным им органом) и инвестором.

Предусматривается возможность осуществления реновации в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и элемента планировочной структуры (квартала, района, микрорайона).

В законопроекте устанавливаются полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области реновации. Определяются полномочия органов государственной власти Российской Федерации в этой сфере.

Депутаты нашли способ уйти от фонда реновации.

Согласно законопроекту, непосредственное исполнение программы реновации осуществляется ее дирекцией, в качестве которой может выступать как подразделение ответственного исполнителя (главным образом при реализации бюджетных проектов), так и специально создаваемая унитарная некоммерческая организация (то есть не только фонд, но и бюджетное учреждение).

«Такой подход расширяет возможности субъектов РФ в выборе схемы управления реновацией и позволяет решать соответствующие вопросы более экономно, при этом законопроект не противоречит реализации программы реновации по московскому сценарию через фонд», — указали парламентарии.

Кроме того, законопроект предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, на получение равнозначного жилого помещения. Трактовка равнозначности в настоящем законопроекте защищает жилищные права граждан, уверены авторы. В частности, одним из ее критериев определяется нахождение предоставляемого жилья в том же внутригородском районе, а также увеличение площади предоставляемого жилого помещения взамен занимаемого на 10 кв. метров. При этом субъектам РФ дано право своими законами увеличивать дополнительно предоставляемую площадь при предоставлении равнозначного помещения.

Ранее о подготовке законопроекта, предполагающего распространение реновации на все регионы, заявляли депутаты «Справедливой России», в частности, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.