Москва, 16 апреля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации заявило, что Москва не признает решения Международного арбитражного суда о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму. Российские власти данное решение оспорят. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 апреля, пресс-служба Министерства юстиции России.

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«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признаёт законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», — сказано в заявлении Минюста России.

Также в ведомстве отметили, что решение Международного арбитражного суда, которое было вынесено 12 апреля, российская сторона пока не получала.

Кроме того, в Минюсте России подчеркнули, что Москва будет оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии.