Париж, 16 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Риск обрушения конструкции собора Парижской Богоматери продолжает сохраняться, заявил 16 апреля в эфире телеканала BFMTV глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Lilen23 Химеры Нотр-Дама

По его словам, некоторые части конструкции собора могут быть подвижными после температурного воздействия пожара, и для нейтрализации этого эффекта надо ждать не менее 48 часов.

Кроме того, Кристоф Кастанер заявил, что восстановление собора потребует много времени, однако Нотр-Дам-де-Пари является не просто храмом, а частью национальной истории Франции.

Напомним, ранее представители властей Франции уже заявляли, что специалисты по сохранению произведений искусства смогут войти в храм только через двое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери возник пожар, в результате которого обрушился шпиль, большая часть крыши и исторические часы всемирно известного памятника архитектуры.

Французская прокуратура начала расследование, чтобы установить причины катастрофы.