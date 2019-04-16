Москва, 16 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Россия остаётся экономической периферией, что вполне устраивает западный мир, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ в феврале 2019 года снова начала наращивать объём средств, вложенных в покупку американских ценных бумаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Увы, это безвыходное положение для России, — констатировал Комолов. — Мы же находимся в капиталистической мир-системе, и РФ остаётся сырьевой полупериферией. Что вполне устраивает западный мир. Какие-то точечные конфликтные моменты пока не так страшны, чтобы выводить деньги из стран центра вообще».

При этом эксперт уточнил, что механический возврат денег в страну в итоге привёл бы не к развитию её экономики, а вызвал бы её дестабилизацию.

«Если мы эти доллары просто вернём, не изменив ничего в нашей хозяйственной системе, мы получим дестабилизацию экономики, высокую инфляцию и укрепление рубля, которое приведёт к тому, что бюджет перестанет пополняться должным образом, — спрогнозировал Комолов. — Чтобы эти проблемы предотвратить, нужна ещё целая серия реформ, которые в конечном счёте из реформ превратятся в революционные преобразования».

В связи с этим экономист призвал не забывать, что Советский Союз вышел из капиталистической мир-системы и именно поэтому сделал такой экономический рывок.

«Страна перестала быть источником развития для развитых стран. Перестала быть их кормовой базой и сконцентрировала ресурсы на себе, — подчеркнул Комолов. — А для этого нужно было выйти из отношений неэквивалентного обмена. Поэтому страна получила такие большие ресурсы для собственного развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия сокращала вложения в американский государственный долг. Так, в апреле объём вложений снизился с $96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае — до 14,9 млрд долларов. Однако в феврале 2019 года объём российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился примерно на 10% — с 13,180 млрд долларов в январе до 14,507 млрд.