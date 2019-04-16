Купертино, США, 16 апреля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Американская компания Apple намерена пожертвовать средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом 16 апреля сообщил глава компании Тим Кук.

Milliped Собор Парижской Богоматери в огне

«Мы убиты горем вместе с народом Франции и людьми во всём мире, для которых Нотр-Дам является символом надежды», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Кук добавил, что Apple направит пожертвование на реконструкцию собора, чтобы «помочь в восстановлении драгоценного наследия Нотр-Дама для будущих поколений». Какую именно сумму планирует выделить компания, он не уточнил.

Напомним, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь сегодня утром. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.