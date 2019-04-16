Минск, 16 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе-марте вырос на 1,1% в текущих ценах и составил 28,6 млрд белорусских рублей. Об этом сегодня, 16 апреля, проинформировал Национальный статистический комитет республики по итогам первой оценки ВВП за I квартал 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские рубли

«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 г. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, согласно подписанному Александром Лукашенкоуказу, ВВП Белоруссии за 2019 год должен вырасти на 4%. По данным Белстата, за 2018 год ВВП Белоруссии вырос на 3%, а по данным Нацбанка Белоруссии — почти на 9%.

Отметим, что, согласно апрельскому прогнозу экспертов МВФ, ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,8%, а в 2020 году — на 2,2%. По оценкам экспертов банка, в 2019 году экономический рост затормозится из-за отсутствия компенсационной выплаты со стороны России за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр»). При этом инфляция вырастет на 5%, а дефицит счёта текущих операций платежного баланса вырастет до 4% ВВП.

Евразийский банк развития в апрельском прогнозе оценивает рост экономики Белоруссии на уровне 1,5% и инфляции 5,7% по итогам 2019 года. В конце 2018 года ЕАБР был настроен чуть оптимистичнее, однако и тогда его прогноз расходился с прогнозом белорусских государственных планировщиков почти в 2,5 раза.