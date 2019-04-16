Москва, 16 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Объём вкладов физических лиц в российских банках в I квартале 2019 года увеличился на 0,8%, прирост депозитов и средств организаций составил 1%. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.

Alexsander-777 Вклад

Сообщается, что за аналогичный период прошлого года прирост показателей по обоим этим сегментам составлял 0,5%.

Отдельно в ЦБ отмечают, что объём рублёвых вкладов физических лиц, после снижения в январе, которое регулятор считает сезонным, в феврале и марте рос в среднем на 0,9% в месяц.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам на срок более одного года в феврале увеличился на 0,6% в годовом выражении и составила 7%.