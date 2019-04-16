Орел, 16 апреля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. У управляющей компании «Зеленая роща» — орловского регионального оператора по обращению с отходами сменился руководитель. Дмитрий Хроменков покинул должность директора УК. Об это стало известно сегодня, 16 апреля, на заседании профильного комитета Орловского облсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Новым руководителем УК «Зеленая роща», по данным «Орловских новостей», станет Александр Ворожбит — экс-председатель Барвихинского поселкового совета депутатов Московской области и экс-глава Барвихи. В 2015 году, напомнило издание, жители Барвихи выступили с петицией за отставку Ворожбита.

ООО «УК «Зеленая роща» учреждена АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием. Стало регоператором по обращению с отходами по результатам конкурсного отбора, статус присвоен на 10 лет. Обязанности по обращению с отходами исполняет с 1 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента вступления региона в реформу к компании предъявлялось немало претензий в части качества вывоза мусора, особенно в областном центре. ОНФ в своем рейтинге регоператоров отнес УК «Зеленая роща» к «мутным операторам».

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