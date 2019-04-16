Москва, 17 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM. Вместе с главой правительства на вопросы депутатов будут готовы ответить профильные вице-премьеры, министры и главы ведомств.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин

Перед отчетом Медведев встретился с руководством думских фракций, где парламентарии предварительно интересовались позицией правительства по ряду инициатив.

Традиционно в ходе пленарного заседания время главе правительства для выступления с отчетом не ограничивают. После выступления депутаты всех фракций получают возможность задать вопросы — в этот раз ожидается по пять вопросов от объединения.

Предполагается, что вопросы будут касаться социальной и экономической сфер, также на повестке вопросы по реализации национальных проектов, госпрограмм, указов президента РФ. Парламентарии намерены поинтересоваться мерами по увеличению благосостояния граждан, борьбе с бедностью, безработицей, мерами по поддержке семей с детьми.

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, правительство Российской Федерации представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Норма была внесена законом РФ от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства Российской Федерации».