Москва, 16 апреля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева перед его отчётом о работе правительства в Государственной думе не значится в рабочем графике. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дмитрий Медведев

По его словам, необходимости в проведении отдельной встречи нет, поскольку Путин и Медведев и так ежедневно находятся на постоянной связи.

Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, отчитается перед Государственной думой о работе правительства за 2018 год. В преддверии мероприятия премьер-министр провёл встречи с представителями всех фракций, представленных в нижней палате парламента.