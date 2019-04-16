Москва, 16 апреля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ценами на работы по строительству космодрома «Восточный» и как можно скорее завершить возведение объекта. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 апреля, на заседании Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: СМИ: новый стартовый комплекс для «Ангары» могут построить к 2019 году

Стартовый стол на «Плесецке» для «Ангары» будет модернизирован

Российский лидер напомнил, что ему уже неоднократно докладывали, что с нынешними расценками ни одна компания не берётся за завершение работ.

«Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего. Реалистично подойти нужно», — отметил Путин, назвав «развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома «Плесецк» и завершение второй очереди космодрома «Восточный», одной из ключевых задач.

Также глава государства указал на необходимость продолжить развитие орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений, а также завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет‑носителей, в том числе для «Ангары‑А5» и «Ангары‑А5М».

Также в сюжете: Шаробаллоны для «Ангары» прошли наземную отработку

Как сообщало ИА REGNUM, первый пуск ракеты с космодрома «Восточный» запланирован на 2021 год, а «Ангара‑А5М» должна отправиться в космос в 2025 году.