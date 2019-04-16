Бишкек, 16 апреля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Сотрудники генеральной прокуратуры Киргизии за 2018 год смогли выявить 38 971 случай нарушений законов, на устранение которых внесено 14 020 актов прокурорского реагирования. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая на заседании профильного парламентского комитета.

Тюрьма

По словам главы надзорного органа, в итоге подчиненное ему ведомство привлекло к дисциплинарной и административной ответственности 9 948 лиц и возбудило 962 уголовных дела по фактам коррупции.

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Отвечая на вопрос о гражданах Киргизии, содержащихся в зарубежных тюрьмах, Джамшитов сообщил, что сейчас 1 782 киргизстанца отбывают наказание в виде лишения свободы — в России, в Казахстане, в Таджикистане, в Китае, в Германии и в Турции.

ИА REGNUM напоминает, согласно официальным данным, в настоящее время в трудовой миграции находится более 710 тысяч граждан Киргизии. Большинство из них работают в России — свыше 640 тысяч человек.

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