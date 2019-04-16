Москва, 16 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил о неэффективности существующей системы блокировки мессенджера Telegram. Об этом 16 апреля сообщил «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Глава ведомства отметил, что окончательные итоги противодействия Telegram подводить ещё рано, но признал, что существующая система не оказывает того воздействия, которое могла бы оказывать. При этом Жаров отметил, что Роскомнадзор всё же добился определённых результатов в деятельности, связанной с исполнением российского суда в отношении мессенджера.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководитель Минкомсвязи Константин Носков попросил Роскомнадзор не придираться к СМИ по незначительным поводам. Он отметил, что ведомству стоит заниматься серьёзными нарушениями.