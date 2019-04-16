Душанбе, 16 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом обсудили спецпредставитель Китая по борьбе с терроризмом и внешней безопасности Чен Гуопин и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Об этом сообщили в пресс-центре МВД республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Представитель Китая отметил, что Таджикистан стоит на передовой линии борьбы с терроризмом, и Пекин готов к сотрудничеству в этом вопросе. Встреча состоялась 16 апреля в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Китай построил на территории Таджикистана секретную базу. В качестве доказательства приводились фотографии военных объектов с китайской символикой.

В Таджикистане ответили, что на снимках изображен пограничный пост на границе с Китаем, что объясняет наличие китайской символики на сооружениях.

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