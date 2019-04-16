Вашингтон, 16 апреля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Луна скрывает много воды всего под несколькими сантиметрами поверхности, но этот ресурс постепенно теряется, сообщает 16 апреля AMNA.

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Вода на Луне уходит со скоростью восемь грамм в секунду и виновника, по мнению исследователей из США, следует искать в космосе. Когда маленькие метеориты, которые постоянно падают на Луну, поднимают немного пыли, они делают и еще одно: выбрасывают в космос крохотные объемы воды, которые находятся немного ниже ее поверхности. В ходе нового исследования NASA сделан вывод, что таким образом Луна теряет каждый год около 200 тонн воды.

Исследователи во главе с Мехди Бена из Центра космических полётов Годдарда (исследовательской лаборатории NASA) изучили информацию, полученную от датчиков лунного спутника LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) NASA, который ранее перемещался всего в 20−60 километрах от поверхности Луны? и сделал соответствующую публикацию в журнале наук о Земле. Ученые сделали соответствующую публикацию в журнале наук о земле «Nature Geoscience».