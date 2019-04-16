Москва, 16 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Россия обладает богатым опытом разработки и производства космической техники, подготовки к полётам, реализации масштабных научных программ на орбите. Это уникальный задел, но его постоянно нужно наращивать. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

При этом, по его мнению, нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством Принципиальное направление — наращивание экспорта.

«Объём мирового рынка коммерческих космических услуг составляет порядка $183 млрд в год. В ближайшие годы он будет только увеличиваться. Если Россия будет топтаться на месте или постоянно говорить о своих прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно.

Важно по максимуму использовать преимущества России в космической отрасли — это общая задача правительства РФ, всех заинтересованных ведомств и Роскосмоса», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля на заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые направления развития космической отрасли.

Читайте также: Путин обозначил ключевые направления развития космической отрасли