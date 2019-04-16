Москва, 16 апреля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Существующие меры, которые предполагают блокировку операторами связи по IP-адресу и DNS-серверам, показали свою неэффективность, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Тем не менее надзорный орган продолжает исполнять судебное решение и работает над повышением эффективности блокировки.

«Не мне оценивать эффективность действий Роскомнадзора. Итоги подводить рано. Я не хочу раскрывать все карты. Говорить о том, что прошел год и какие-то итоги подводить… мы их не подводим, мы работаем», — сообщил Жаров журналистам.

Он добавил, что Роскомнадзор блокирует IP-адреса, на которых работает Telegram. Это приводит к периодическому замедлению работы мессенджера.

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