Москва, 16 апреля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Девять месяцев остаётся у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки. Об этом сообщил журналистам 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Александр Жаров

Он напомнил, что суд, наложивший на компании штраф за отказ от локализации данных, состоялся. По закону полагается определенный срок для выполнения требований — в данном случае это девять месяцев.

Жаров выразил надежду, что до блокировок популярных ресурсов дело не дойдет. Роскомнадзор рассчитывает на возобладание разума, на то, что требования законодательства будут выполнены, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле московский мировой суд оштрафовал Twitter и Facebook за неисполнение закона, требующего хранить в РФ персональные данные российских пользователей. Штраф составил для каждой из компаний 3 тыс. рублей.

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