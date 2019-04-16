Москва, 16 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. 17 апреля для посетителей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открывается выставка выдающегося норвежского художника, яркого представителя экспрессионизма Эдварда Мунка. В экспозициисвыше 120 экспонатов, представленных Музеем Мунка в Осло — это 64 живописные работы, 37 произведений графики и 16 оригинальных фотографии, сделанных самим художником, мемориальные вещи.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

В центре выставки — ранний вариант культовой картины мастера, одного из самых популярных художественных полотен в мире — «Крик». Но не меньшего внимания московской публики заслуживают такие знаковые работы мастера как, «Ревность», «Танец жизни», «Поцелуй», «Мадонна», «Девушки на мосту», «Вампир», «Созревание» и другие. Особое внимание следует обратить и на 10 автопортретов художника, выполненных в разное время без всякого романтического или идеалистического взгляда на себя: напротив, они полны душевного волнения и трудного поиска.

Это первая столь масштабная ретроспектива норвежского художника в России. Как отметила на предварительном показе вице-премьер Ольга Голодец, «когда ты видишь их вживую, невозможно остаться равнодушным, потому что сила этой экспрессии поглощает». Кураторы выставки отметили, что в работе над выставкой учитывалось и глубокое влияние на творчество мастера произведений его любимого писателя Федора Достоевского. В экспозиции также представлены книги русского классика из личной библиотеки Мунка.