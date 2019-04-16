Москва, 16 апреля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Авторы инициативы о «платных перекрестках» по сути предлагают сделать платным въезд в города, эту инициативу продвигают люди, почувствовавшие запах больших денег и настроенные серьезно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 апреля, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу «Автонета».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Как сообщалось ранее, в «Автонете» предлагают «по примеру Стокгольма» сделать платным проезд через некоторые перекрестки: часть водителей будут выбирать другие маршруты, и уровень пробок снизится, полагают авторы инициативы. Эксперимент предлагается провести в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

«Авторы этой инициативы пытаются подменять понятия. На самом деле они говорят о платном въезде в города, просто в его скандинавском варианте.

Сейчас по закону нельзя просто так взять и объявить какую-то уже существующую дорогу платной. Можно построить новую трассу и «отбивать» свои вложения, но это совсем другое.

Очевидно, есть люди, которые хотят создать такой «бизнес» на ровном месте. Они чувствуют запах огромных денег и настроены очень серьезно. Речь идет о десятках, сотнях миллиардов рублей, которые они хотят вытащить из кармана водителей.

И то, что они предлагают начать этот «бизнес» в таком бедном городе, как Ульяновск, демонстрирует беспредельность их цинизма», — отметил Петр Шкуматов.