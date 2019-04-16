Москва, 16 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Власти некоторых российских регионов решили снизить тарифы на вывоз мусора на 14,5%, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 16 апреля на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

После проверок прокуратуры, которые инициировали депутаты, власти ряда регионов России решили снизить тарифы на вывоз мусора.

«Приняты решения о снижении тарифов в среднем на 14,5%», — сообщил Бурматов на пленарном заседании.

Напомним, в марте 2019 года генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

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