Москва, 16 апреля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий ОСАГО и e-ОСАГО, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Уравниваются бумажные и электронные страховые полисы — каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверность полиса.

«Это нововведение упростит автомобилистам жизнь. Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. К тому же электронный полис ОСАГО — не только требование современной жизни, но и защита от «липовых» страховщиков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также, согласно законопроекту, сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в Россию на своих автомобилях иностранцев.

«Взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно. Эта норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы», — указал он.

Кроме того, уточняется перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом запрещается предъявление такого требования к виновному в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия, а также к его родственникам и наследникам. Таким образом, теперь предъявлять требования к пешеходам можно будет только в том случае, если пешеход, ставший виновником аварии, не пострадал.

«Сегодня поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов на требования страховых компаний компенсировать им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека, требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии», — отметил Володин.

Поправками также снимается запрет на перестрахование обязательств страховщиков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.