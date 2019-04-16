Москва, 16 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Роспотребнадзор возьмет под контроль качество питьевой воды и воздуха. К 2021 году будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России, сообщает «Медвестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Задача Роспотребнадзора — в рамках федерального проекта «Чистая вода» разработать методики оценки повышения качества питьевой воды, а также создать механизм оценки влияния питьевой воды на здоровье человека с учетом рекомендаций ВОЗ.

Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» ведомство создаст единую систему оценки качества воздуха. Население будут информировать о рисках и вреде для здоровья населения загрязнённого воздуха.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» будут построены и реконструированы 400 объектов водоснабжения.

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