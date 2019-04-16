Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Северной столице мошенники пытаются завладеть деньгами и личными данными горожан под предлогом оформления «Единой карты петербуржца». Власти призывают жителей не вестись на предложения жуликов и сообщать о таких случаях.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Как сообщало ИА REGNUM, выпуск «Единой карты петербуржца» на базе платежной системы «Мир» начнется 1 мая 2019 года. Карту будут эмитировать в Сбербанке, ВТБ и банке «Санкт-Петербург», являющихся участниками этого социального проекта.

Как сообщили 16 апреля в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, накануне старта проекта мошенники ведут поквартирный обход граждан с предложением оформления карты.

«Подобные предложения являются обманом! Карта будет оформляться только по личному заявлению гражданина в отделениях банков-партнёров проекта <…> с 6 мая 2019 года. Выдача и обслуживание карт — бесплатное», — подчеркнули в профильном комитете Смольного.

Чиновники просят горожан, которым некие лица предлагают помощь в оформлении «Единой карты петербуржца» в виде платной услуги, запрашивая при этом персональные данные, категорически отказываться от таких предложений и сообщать о подобных случаях по телефону информационной поддержки «Единой карты петербуржца» по номеру (812) 246−17−17.

Напомним, на первом этапе «Единая карта петербуржца» будет включать четыре приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись.

Платежное приложение обеспечит безналичные расчёты на базе платежной системы «Мир». С помощью электронной подписи петербуржцы смогут оформлять юридические документы. В личном кабинете владельца карты будут отображаться все меры социальной поддержки, которые предоставляются либо могут быть предоставлены гражданину в силу его принадлежности к определенной льготной категории.