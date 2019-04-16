Берлин, 16 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Создатели вредоносного ПО Emotet стали использовать новую для них тактику взлома компьютеров пользователей: через старую переписку в электронной почте. Об этом 16 апреля сообщил немецкий портал Onlinewarnungen.

Christoph Scholz Взлом

Суть метода заключается в том, что злоумышленники посылают пользователю ложные электронные письма от старых отправителей, в то время как на самом деле эти сообщения рассылает сервер Emotet. В начале письма помещается ссылка на вредоносный файл. Также возможен вариант, при котором он прикрепляется к одному из писем в ветке переписки.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты компании «Лаборатория Касперского» нашли новую уязвимость в ОС Windows. Благодаря ей хакеры могли получить доступ к компьютеру пользователя.