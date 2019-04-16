Москва, 16 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Рост цен в России замечают и ощущают на себе большинство граждан. Для многих это инфляционный шок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Инфляция в России в начале года действительно ускорилась, в годовом выражении в марте она составила 5,3%, таргет Банка России — 4%. Причины известны — высокие инфляционные ожидания, повышение НДС и рост цен на бензин.

«При этом цены в магазинах растут не плавно каждый день, а разово и сразу на большой процент, это и замечают люди. Естественно, уровень инфляции связан со стоимостью денег. Вероятно, к концу года инфляция снизится до цели ЦБ в 4%, а в 2020-м уйдет ниже», — предполагает эксперт.

Долгосрочный таргет Банка России по ключевой ставке — 6−7%. Нефть около $70, бюджет в профиците, международные резервы близки в цели регулятора в размере $500 млрд, так что, вероятно, он будет достигнут в текущем году.

«Снижение ключевой ставки приведет к падению ставок по кредитам и депозитам. Так что деньги лучше размещать сейчас и на длительный срок, а с кредитами лучше подождать до 2020 года. Скорее всего, ключевая ставка в 2020 году снизится до 6,5% (сейчас она находится на уровне 7,75%)», — считает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (78%) в последние месяцы отмечают, что цены на продукты питания в магазинах выросли.

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