Москва, 16 апреля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Принятая резолюция по докладу Тини Кокса позволяет сформировать «дорожную карту» по выходу из кризиса в отношения России с ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Mid.ru Заседание ПАСЕ

«Реализуя пункты доклада Кокса, 17 мая комитет министров Совета Европы может принять решение о создании совместной структуры с Парламентской ассамблеей Совета Европы, которая будет заниматься вопросами стран, находящихся сложном или критическом положении. Я допускаю и считаю весьма вероятным, что в рамках этой конструкции может быть выработана рекомендация Постоянному комитету ассамблеи по внесению поправок в регламент ПАСЕ об исключении санкционных статей», — заявил Слуцкий.

В свою очередь, постком на заседании в Париже 24 мая — так называемой мини-сессии ассамблеи — может принять доклад и резолюцию об изменении регламента ПАСЕ, рассуждает парламентарий.

«Это в полной компетенции Постоянного комитета. И тогда будут созданы все предпосылки для возвращения российской делегации в Страсбург. Останется только Бюро ПАСЕ принять решение о том, что полномочия нацделегаций можно подтверждать не единожды в год, а на каждой сессии ПАСЕ», — указал Слуцкий.

Пока все это только теоретически, подчеркнул он.

«Но если подобная «дорожная карта» будет выполнена, то российские парламентарии смогут принять участие уже в июньской сессии ассамблеи, где состоятся выборы нового генерального секретаря Совета Европы», — говорит глава комитета Госдумы.

Он подчеркнул, что это имеет ключевое значение для нашего дальнейшего сотрудничества с организацией, потому что в противном случае его легитимность будет потеряна на 90%.

В Госдуме неоднократно говорили о том, что Россия может вернуться в ПАСЕ при условии принятия поправок в регламент об исключении санкционных норм по лишению основных полномочий национальных делегаций.

С 2014 года российская делегация лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за позиции по Украине. В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда о приостановке выплаты Россией членских взносов в бюджет организации на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Некоторые считают, что Россия задолжала Совету Европы 60 млн евро, который сформировался за два года невыплат.