Москва, 16 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 апреля завершились снижением. Цена на нефть сорта Brent снизилась до $70,76. Котировки нефти умеренно снизились в рамках нисходящей коррекции после недавнего ралли. Её могли вызвать разговоры о том, что Россия, возможно, выйдет из сделки по сокращению производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ещё одним негативным фактором могли стать заявления министра финансов России Антона Силуанова о том, что Россия и ОПЕК могут принять решение об увеличении добычи, чтобы бороться за долю на рынке с США. Пока эти разговоры игнорируются участками рынка из-за вооружённого конфликта в Ливии.

Сегодня, 16 апреля, баррель Brent стоит $71 (-0,33%). Цена находится на максимальных уровнях с ноября 2018 года. Пока цена находится выше отметки $70, покупателям ничего не угрожает. Они будут покупать фьючерсы на нефть во время падения.

На сегодня сопротивлением выступает уровень $71,45. Если покупатели закрепятся за ним, то готовимся к обновлению максимума $71,85 и тесту уровня $72.

Читайте также: Цены на нефть ждут «глобальных ориентиров»