Москва, 16 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 15 апреля завершились снижением. Рубль укрепился к иностранными валютам с открытия Мосбиржи, но большую часть прибыли растерял в конце торговой сессии на фоне понижения цен на нефть и общего роста курса доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Дополнительное давление на валюты развивающихся рынков исходило от ослабления турецкой лиры. Слабый отчет по занятости вызвал опасения относительно усугубления спада в экономике и рост стоимости свопов на дефолт по кредиту Турции. Курс USDTRY оказался выше 5.82.

По итогам дня курс доллара снизился на 0,14%, до 64,26 руб., курс евро — на 0,09%, до 72,63 руб., курс фунта — на 0,02%, до 84,14 руб.

Цена на нефть сорта Brent снизилась до $70,76. Котировки нефти умеренно снизились в рамках нисходящей коррекции после недавнего ралли. Укрепление доллара и снижение нефтяных котировок сгладил апрельский налоговый период. Выплаты в этом месяце примерно оцениваются в 1,8 трлн рублей. Пик налогового периода приходится на 25 апреля.

Сегодня, 16 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 70,93 (-0,42%). Рубль будет испытывать на себе давление с открытия рынка. Даже если сегодня рубль ослабится к иностранным валютам, на этой неделе от пары доллар/рубль ожидают снижения под отметку 64 рубля.

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