Анкара, 16 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Свои обязательства перед НАТО Анкара намерена соблюдать и в дальнейшем, в том числе и после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в Twitter.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Турецкий министр пояснил, что приобретение российских зенитных ракетных комплексов отвечает национальным интересам Турции, является «национальным решением». Обязательства перед альянсом при этом остаются:

«Никаких изменений в обязательствах Турции перед НАТО не произойдет».

Акар пояснил, что российские комплексы необходимы Турции, поскольку она подвергается «серьезной воздушной угрозе». Соединенные Штаты при этом не предложили Анкаре такие вооружения, которые отвечали бы ее потребностям, в том числе и по цене.

Комментируя угрозы Вашингтона отказаться от планов экспортировать в Турцию бомбардировщики F-35, турецкий министр подчеркнул, что это неправильно, потому что Анкара — «не просто покупатель F-35». Турецкая сторона — это «часть программы». К тому же Турция — не противник Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что контракт с Москвой на поставки С-400 неотменяем. Военные эксперты отмечают, что цена на С-400 была немаловажным фактором выбора Анкары.

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