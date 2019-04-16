Москва, 16 апреля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России считает основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа борцом за свободу и альтруистом. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж. 2014

Согласно результатам опроса, 57% жителей России считают, что Ассанж старался открыть глаза мировой общественности на происходящие в мире случаи коррупции и преступления. Еще 45% опрошенных считают, что, публикуя секретные данные, Ассанж продвигал принципы свободы слова. Также 40% респондентов заявили, что основатель WikiLeaks действовал в интересах мировой общественности, а не из личной корысти.

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Исследователи отмечают, что около 45% опрошенных впервые услышали об основателе WikiLeaks, а еще 10% слышали только его имя, но не знают о нем ничего. Опрос проводился 13 апреля 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов.