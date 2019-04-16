Москва, 16 апреля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Возможность прохождения диспансеризации в вечернее время и также в субботние дни предусмотрена внесенными в программу госгарантий изменениями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В поликлинике

Отметим, что изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. Они направлены на повышение доступности паллиативной медицинской помощи и на конкретизацию гарантий при прохождении медосмотров, в том числе в рамках диспансеризации.

«Установлено, что региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны будут организовывать прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в субботу, а также предоставлять гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования», — отметили в правительстве.

Информация о том, где и когда можно пройти медицинские осмотры, должна быть размещена на официальных сайтах этих региональных органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года стало известно, что в течение ближайших пяти лет численность российских граждан, ежегодно проходящих профилактические медомсотры, Минздрав РФ планирует повысить до 102 млн.