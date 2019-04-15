Оттава, 16 апреля, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском Пентиктоне, подозреваемый задержан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в канадских правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Сообщается, что полицейские обнаружили четырех убитых людей в трех разных местах в радиусе около пяти километров. Подозреваемый в преступлении, как отмечает пресс-служба полиции, сам явился в полицейский участок. В настоящее время он помещен под стражу, ведется расследование. По предварительным данным, подозреваемый совершил убийство намеренно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Канаде неизвестный открыл стрельбу в церкви города Салмон-Арм, в результате погиб 78-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. Злоумышленника удалось задержать прихожанам церкви и удерживать его до прибытия полиции.