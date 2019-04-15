Вашингтон, 16 апреля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их союзники намерены выделить $10 млрд Венесуэле после уходя законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.

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Мнучин сообщил, что США с союзниками последнее время обсуждали возможные варианты финансовой помощи Венесуэле на случай ухода Мадуро. В частности, он заявил о готовности выделить $10 млрд после смены власти в стране. Мнучин также подтвердил, что Соединенные Штаты признают и поддерживают лишь проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Парагвай заявил, что Мадуро якобы передал все свои полномочия кубинцам и русским. По его словам, это и является слабостью Мадуро, которая должна привести к его уходу.