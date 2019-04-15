Кишинёв, 16 апреля, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску посоветовал молдавскому правому оппозиционному блоку ACUM создать коалицию с Партией социалистов и отстранить от власти олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, об этом Бэсеску заявил в ходе своего визита в Кишинев в рамках кампании по выборам в Европарламент.

European People's Party Траян Бэсеску

Он дал понять, что считает коалицию с социалистами меньшим злом по сравнению с сохранением у власти Плахотнюка. Альтернативный сценарий — сохранение у власти Плахотнюка через создание в той или иной форме союза Демпартии и Партией социалистов, по словам Бэсеску, будет означать, что «Молдавию отдадут Путину».

До сих пор социалисты и ACUM уже несколько раз приглашали друг друга на встречи. При этом параллельно социалисты вели переговоры с Демпартией Владимира Плахотнюка и приблизились к созданию коалиции с демократами, используя политический «торг» с ACUM как прикрытие.

При этом Москва шлет Додону недвусмысленные сигналы о необходимости союза с правой оппозицией против Плахотнюка, в то время как Додон пытается убедить российских «партнеров» в недоговороспособности правых и пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка.