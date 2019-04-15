Нижний Новгород, 16 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода задержан бывший заместитель прокурора области Дмитрий Жиделев по подозрению во взятке. Утром 15 апреля он пытался уехать в Москву, сообщает «НТА — Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Издание отмечает, что чиновнику инкриминируют «общее покровительство», за которое и предлагалась взятка, однако пока этой информации нет подтверждения.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении экс-зампрокурора меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года СМИ сообщали, что по месту жительства Жиделева сотрудники следственных органов провели обыски. Не исключалось, что оперативные мероприятия проводились в рамках расследования одного их громких уголовных дел. Однако позднее следственное управление региона разместило на своём сайте опровержение, где было написано, что следственных действий в отношении зампрокурора не проводят. Спустя сутки сообщение с сайта исчезло, что создало вокруг имени Жиделева ещё большую интригу.

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В июне 2018 года Жиделев был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причем в это время бывший зампрокурора находился в отпуске по состоянию здоровья.