Париж, 15 апреля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Парижские пожарные не уверены в своей способности остановить распространение огня в северной звоннице Собора Парижской Богоматери, сообщает 15 апреля издание Le Parisien со ссылкой на представителя пожарной службы французской столицы.

pixajopari Собор Парижской Богоматери

«Мы не уверены, что нам удастся остановить распространение пожара в северной звоннице», — цитирует его сообщение Le Parisien.

По мнению французских пожарных, если огонь не будет остановлен, колокол северной звонницы рухнет вниз.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что реликвии собора не пострадали от огня.