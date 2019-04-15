Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, уголовное дело в отношении которого на минувшей неделе было переквалифицировано по более тяжкой статье, стал фигурантом второго уголовного дела. Помимо превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), чиновника подозревают в халатности (ст. 293 УК РФ).

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«Это дело из разряда фантастики, оно тоже относится к работе Романа Борисовича в Ворошиловском районе. Якобы он не предпринял мер по выявлению объектов самовольного строительства и их сносу. При этом следствие собрало более 60 объектов, половина из которых была построена ещё до того, как Илюгин начал работать. По другим домам он подавал иски о сносе в суды, и по части объектов они ещё продолжаются», — уточнила адвокат Илюгина Екатерина Водяник (цитата donnews.ru).

По её словам, уголовное дело было возбуждено ещё в августе 2018 года, по нему архитектора вызывали на допрос лишь один раз. Теперь материалы этого дела объединили с новым. И это при том, что по многим объектам сроки давности давно истекли.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело в отношении Илюгина было переквалифицировано по более тяжкой статье. Теперь чиновнику грозит до 10 лет колонии. По словам юриста, это было сделано, поскольку её подзащитный свою вину в совершении преступления не признаёт.

Напомним, что главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина задержали в середине февраля 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий.