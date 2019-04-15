Москва, 15 апреля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Водитель пассажирского автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы, почувствовал недомогание за рулём и потерял управление. Об этом сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

Дарья Антонова ИА REGNUM

"По предварительной информации, водителю, выполнявшему рейс по маршруту №501, стало плохо, в результате чего он потерял управление автобусом ЛиАЗ-5292, выехал за пределы дороги и врезался в дерево», — приводит комментарий пресс-службы агентство «Москва».

Уточняется, что в результате ДТП пострадали девять человек. Четверо из них госпитализированы с ушибами различной степени тяжести, пятеро отказались от медицинской помощи.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и «Мострансавто». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Люберцы (Микрорайон Турист) — Москва (Метро «Выхино») попал в аварию вечером 15 апреля на улице Молдагуловой на востоке столицы. Всего в автобусе находились 25 человек.