Минск, 15 апреля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Граждане Белоруссии не являются носителями имперской психологии, их руководство строит свою государственность на осколках разрушенной империи и учится у «восточных империй — России и Китая». Об этом 8 апреля заявил Александр Лукашенко в интервью турецкому информационному агентству Анадолу, сообщает сегодня, 15 апреля пресс-служба президента Белоруссии, публикуя стенограмму беседы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я не сторонник империй, но любая империя несла очень много положительного. Возьмите колониальную политику Великобритании: у англичан во владении было полмира, в отдельных частях были колониальные страны. Сейчас практически из всех Великобритания ушла. А посмотрите на те государства — там не то что помнят до сих пор те нелегкие времена, эти страны сегодня в экономическом, культурном, образовательном отношении более развиты, чем соседи. Точно так и Турция внесла свой вклад в формирование нынешней мировой архитектуры в области культуры, образования, экономики и так далее», — рассказал Лукашенко.

Рассуждая на тему конфликтов в современном мире, Лукашенко отметил, что они «кому-то нужны», однако не стал называть страны или фамилии политиков. «Но я вас подвел к ответу на вопрос, кому это выгодно. Всё горит от главных мировых игроков, как их принято называть. Что это за игроки — вы их хорошо знаете», — сказал он.

«Я это сказал к тому, чтобы задать вам еще один риторический вопрос: нам, белорусам, это надо? Нет, даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, в ресурсах (у нас их не хватает, особенно углеводородных). Мы в этом не заинтересованы, потому что не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы», — сообщил Лукашенко.

«Ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической нам эти конфликты не нужны, поэтому мы проводим сбалансированную многовекторную политику», — добавил он.

По словам Лукашенко, Западу не нравится происходящее в Белоруссии. В интервью турецкому информагентству он отметил:

«Но это наша белорусская особенность. Мы впервые в истории создаем свое независимое, суверенное государство, притом создаем на осколках разрушенной империи. И все это не так просто, у нас не было этого опыта. Но через препятствия, через завалы, преодолевая их, мы создали свое государство».

«Запад отменил санкции против нас — значит, косвенно они признали, что не во всем были правы. Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться. Мы учимся и у восточных империй — России и Китая. С Россией мы жили в одном государстве, мы славянские народы. Очень многое из того, что происходит в России, нам понятно. И если не нравится — мы из ее ошибок делаем выводы, если нравится — воспринимаем это,— рассказал Лукашенко. — То же самое и с Китайской Народной Республикой».

По его словам, ещё до своего избрания в 1994 году президентом постсоветской республики, он впервые посетил КНР и «очень многому там научился», а впоследствии «угадал, сориентировавшись на Китай», что пошло на пользу:

«Сейчас Китай нас поддерживает, и мы кое-что берем из их опыта и осваиваем в Беларуси. Такова наша внешняя политика, как я в начале сказал, она исходит из конкретного, из нашего положения. Поэтому критика никогда не была во вред».