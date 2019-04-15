Вашингтон, 15 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing «сделать ребрендинг» самолетов 737 MAX, дискредитированных после двух крупных авиакатастроф, 15 апреля передает агентство Reuters.

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«Если бы я был Boeing, я бы починил Boeing 737 MAX, добавил некоторые дополнительные замечательные функции и сделал ребрендинг — (выпустил) самолет с новым именем», — заявил Трамп в Twitter.

Однако президент США отметил, что «может быть, ничего не знает» о брендинге, «хотя смог стать президентом».

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